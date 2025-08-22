Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли прокомментировал удаление форварда Мойзе Кина в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций против Полесья, который завершился победой его команды со счетом 3:0.

Наставник подчеркнул важность форварда для состава, отметив, что ценит его вклад, даже несмотря на то, что почти весь второй тайм Фиалкам пришлось играть в меньшинстве после удаления за удар локтем. В то же время Полесье не смогло реализовать численное преимущество.

«Мойзе ошибся, он, безусловно, заслуживал удаления, но его соперник также должен был быть наказан. Жаль, ведь Мойзе хорошо себя проявлял – он важный игрок и извлечет урок из этой ситуации. Джеко хорошо вошел в игру, Кин тоже хорошо начал, жаль, что его удалили, но он будет готов к чемпионату», – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Ответный матч между Фиорентиной и Полесьем состоится 28 августа во Флоренции. Победитель противостояния получит место в групповом этапе Лиги конференций.