Сергей Стаднюк

Бывший тренер Карпат, Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич оценил кадровую ситуацию в Полесье перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины.

❓ Вы всегда любили ярких игроков, способных взять игру на себя. Видите таких в Полесье?

💬 Гуцуляк может нестандартно сыграть и что-то придумать. А так… Не хочу никого обижать.

❓ Что скажете о Назаренко?

💬 У него есть скорость, и он может убежать. Эти качества могут помочь в игре на контратаках против Фиорентины. Будем надеяться, что Назаренко где-то убежит.

❓ Кто вам больше импонирует на позиции нападающего: Филипов или Гайдучик?

💬 Гайдучик. Мне нравится его самоотдача, он много работает на поле. Если будет так же работать и дальше, то и мастерство придет, – сказал Маркевич в интервью «Украинскому футболу».

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно уже сегодня, 21 августа, на странице события Полесье – Фиорентина на Xsport. Начало – в 21:00.

Напомним, главный тренер Полесья Руслан Ротань доверился 21-летнему экс-игроку Миная в матче против Фиорентины.