Сергей Разумовский

Федерация футбола Италии начала проверку обстоятельств сотрудничества Андреа Пирло с букмекерской компанией Fonbet. По информации La Gazzetta dello Sport, соответствующее поручение дал президент FIGC Джованни Малаго.

Пирло сейчас возглавляет дубайский Юнайтед, однако параллельно рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера национальной сборной Италии. Переговорный процесс относительно возможного назначения несколько замедлился из-за репутационных рисков, связанных с коммерческими связями 47-летнего специалиста.

С октября прошлого года итальянец является международным амбассадором Fonbet. Кроме того, в рамках сотрудничества с компанией он посещал Москву. Такая деятельность вызвала негативную реакцию со стороны нескольких итальянских политиков.

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно заявила, что Пирло, по её мнению, неоднократно использовал собственную популярность для создания позитивного образа российского режима. Она подчеркнула, что это происходило на фоне полномасштабной войны России против Украины, и назвала возможное назначение тренера серьезной ошибкой.

В FIGC хотят выяснить детали соглашения между Пирло и букмекерской компанией, а также оценить потенциальные последствия для репутации федерации. Представители тренера в то же время заверяют, что контракт с Fonbet напрямую связан с его работой в Юнайтед. Если Пирло покинет дубайский клуб, он, вероятно, сможет прекратить и сотрудничество с букмекером.

Интересы в обеих структурах может иметь российский бизнесмен Сергей Ломакин. Он является акционером Юнайтед, где работает Пирло, а также связан с Fonbet. В настоящее время адвокаты тренера ведут переговоры о досрочном прекращении его контракта с клубом из Объединённых Арабских Эмиратов. После юридического урегулирования этого вопроса Пирло и FIGC могут перейти к финальной стадии переговоров относительно работы в национальной команде.

По данным источника, сотрудничество с российским букмекером не станет препятствием для назначения итальянца. В его договоре предусмотрена возможность разорвать соглашение без штрафных санкций в любой момент. Контракт заключен с компанией, управляющей имиджевыми правами бывшего футболиста.

Таким образом, в случае назначения наставником сборной Италии Пирло сможет отказаться от рекламных и других коммерческих проектов, в том числе связанных с Fonbet. Стоит отметить, что в Италии реклама букмекерских компаний запрещена с 2018 года. Тогда вступил в силу так называемый Декрет о достоинстве.

Юридическая команда Пирло уже готовит документы для завершения его работы в дубайском клубе. Сам специалист заинтересован в том, чтобы как можно скорее покинуть Юнайтед и принять сборную Италии.

Ожидалось, что Пирло возглавит сборную Италии до 2030 года.