Павел Василенко

Андреа Пирло уже в понедельник или вторник должен быть официально представлен как новый главный тренер сборной Италии. Как сообщают местные СМИ, стороны уже согласовали все детали четырехлетнего контракта, по которому легендарный в прошлом полузащитник будет получать 1,5 миллиона евро в год.

Пирло стал главным кандидатом после того, как Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола отказались возглавить «Скуадру адзурру». Анчелотти недавно продлил сотрудничество со сборной Бразилии, а Гвардиола решил посвятить больше времени семье после десяти лет работы в Манчестер Сити.

По информации источников, Пирло без колебаний согласился на предложение после разговора с техническим директором Паоло Мальдини и специальным советником Леонардо, с которыми хорошо знаком еще со времен совместных выступлений за «Милан». Перед официальным назначением итальянец должен лишь расторгнуть контракт с клубом Юнайтед из ОАЭ, который возглавил прошлым летом.

Ожидается, что официальное объявление состоится после заседания Итальянской федерации футбола, запланированного на вторник. Именно тогда Пирло могут официально представить новым наставником национальной команды, с которой он будет работать до завершения чемпионата мира 2030 года.