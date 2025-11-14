Сергей Разумовский

Голкипер Жироны и молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов получил травму в первом тайме матча пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2027 (U-21) против Турции. Вратарь был вынужден покинуть поле до завершения первой половины игры.

На 44-й минуте вместо него в ворота встал Иван Пахолюк. 21-летний страж ворот Колоса впервые вышел на поле в составе молодежной сборной Украины именно в официальном матче отбора Евро-2027.

Крапивцов провел свой второй поединок за команду Унаи Мельгосы в этом отборочном цикле, однако из-за травмы не смог помочь довести игру до конца. Теперь Владиславу предстоит пройти обследование, чтобы определить серьезность повреждения и сроки восстановления, а тренерскому штабу придется пересматривать других кандидатов в товарищеском матче с Албанией 17 ноября.

