Французский голкипер Милана попал в сферу интересов мюнхенской Баварии, сообщает Fichajes.

По данным источника, руководство немецкого клуба рассматривает 30-летнего вратаря как потенциальную замену Мануэлю Нойеру. Контракт Меняна с Миланом истекает летом 2026 года, после чего он станет свободным агентом.

В этом сезоне Майк провел 13 матчей во всех турнирах, из которых в семи сохранил свои ворота в неприкосновенности, пропустив девять мячей. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Ранее Кейн впервые ответил на слухи о сенсационном переходе в Барселону.