Сергей Разумовский

Нападающий Реала Килиан Мбаппе, скорее всего, не хочет проводить домашние матчи за мадридский клуб до завершения текущего сезона. Об этом сообщил журналист The Athletic Марио Кортегана, ссылаясь на источник внутри испанского гранда.

По информации источника, в Реале предполагают, что французский форвард предпочел бы избежать появления на поле на домашнем стадионе команды в матчах, которые остались до конца сезона. Причиной такой позиции может быть напряженная атмосфера вокруг футболиста и реакция части болельщиков мадридского клуба.

Сообщается, что во время отдельных поединков болельщики Реала неоднократно освистывали Мбаппе. Такое поведение фанатов могло повлиять на эмоциональное состояние игрока и его желание снова выходить на поле перед домашней аудиторией до завершения нынешней кампании.

В то же время ситуация осложняется еще и физическим состоянием 27-летнего нападающего. Внутри клуба пока нет окончательного понимания, когда именно Мбаппе сможет вернуться к игровому ритму после повреждения полусухожильной мышцы левого бедра. Травма продолжает беспокоить футболиста, а сроки его восстановления остаются неопределенными.

Килиан пытался форсировать возвращение и восстановиться к принципиальному матчу против Барселоны. Однако в итоге нападающий не успел набрать необходимые кондиции и не попал в заявку Реала на эту игру. Это еще раз подтвердило, что медицинский штаб клуба не готов рисковать здоровьем одного из ключевых игроков команды.

До завершения сезона Реалу осталось провести три матча в чемпионате Испании. Два из них мадридцы должны сыграть на своем поле — против Реала Овьедо и Атлетика. Еще один поединок команда проведет на выезде.

Несмотря на непростую ситуацию вокруг Мбаппе и проблемы со здоровьем, статистика француза в этом сезоне остается впечатляющей. Нападающий провел за Реал 41 матч во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 6 результативных передач. Таким образом, Мбаппе остается

