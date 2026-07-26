Сергей Разумовский

Французский ПСЖ обратился к Манчестер Сити, чтобы узнать детали возможного трансфера центрального полузащитника Родри. По информации издания RMC Sport, двукратный победитель Лиги чемпионов рассматривает вариант с подписанием 30-летнего испанца, хотя его переход не входил в первоочередные трансферные планы клуба.

Интерес к Родри также проявляет мадридский Реал. Представители испанского гранда уже якобы достигли предварительной договоренности с футболистом по условиям личного контракта. В то же время мадридцам ещё предстоит согласовать финансовые и другие детали потенциальной сделки непосредственно с Манчестер Сити.

Ещё одним претендентом на испанского полузащитника стала Барселона. Каталонский клуб активизировался после травмы Френки де Йонга и уже установил контакт с окружением Родри. В Барселоне рассматривают опытного хавбека как возможное усиление середины поля, однако финансовые условия трансфера могут стать серьёзным препятствием для проведения сделки.

Несмотря на повышенный интерес со стороны европейских грандов, Манчестер Сити не планирует легко расставаться со своим лидером. Английский клуб пытается продлить контракт с Родри, действующее соглашение которого рассчитано до июня 2027 года.

Руководство «горожан» стремится убедить футболиста подписать новый долгосрочный контракт. По информации источника, клуб готов даже сохранить Родри в составе до завершения его нынешнего соглашения, если не удастся договориться о продолжении сотрудничества. В таком случае Манчестер Сити может отпустить полузащитника свободным агентом следующим летом, а не продавать его по заниженной цене уже сейчас.

Родри присоединился к Манчестер Сити летом 2019 года. Английский клуб заплатил мадридскому Атлетико за трансфер испанца 70 миллионов евро. С тех пор футболист стал одним из ключевых исполнителей команды и играет важную роль в построении игры.

В прошлом сезоне Родри принял участие в 33 матчах за Манчестер Сити и забил два гола. Кроме того, этим летом он вместе со сборной Испании стал чемпионом мира. Самого полузащитника также признали лучшим игроком турнира.