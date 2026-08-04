Почеттино остается. Сборная США продлила контракт с известным тренером
Специалист получил долгосрочное соглашение
Маурисио Почеттино продолжит работу во главе сборной США. Аргентинский специалист подписал новый четырехлетний контракт, который будет действовать до окончания чемпионата мира 2030 года.
Почеттино возглавил американскую национальную команду в октябре 2024 года. На домашнем чемпионате мира-2026 он вывел сборную США в 1/8 финала, где хозяева турнира уступили Бельгии со счетом 1:4. Несмотря на вылет, американцы одержали три победы на турнире и успешно прошли групповой этап.
Сам тренер признался, что важную роль в его решении остаться сыграла поддержка болельщиков.
«Наиболее важным для меня стала связь с людьми, болельщиками и всей организацией. Именно это убедило меня продолжить работу. Мы увидели, что способны конкурировать с лучшими сборными мира, а разница между нами уже не такая большая», – отметил Почеттино.
Аргентинец также подчеркнул, что команда начинает новый цикл подготовки к ЧМ-2030. По его словам, тренерский штаб планирует активнее привлекать молодых футболистов, которые должны стать основой сборной в ближайшие годы. В то же время он признал, что команде необходимо усилить конкуренцию прежде всего на позициях вратаря и центрального защитника.
До работы со сборной США Почеттино возглавлял Эспаньол, Саутгемптон, Тоттенхэм, ПСЖ и Челси. Во главе американской команды он уже провел 31 матч, в которых одержал 17 побед (включая одну в серии пенальти), потерпел 13 поражений и один раз сыграл вничью.
Исполнительный директор Федерации футбола США Джей Ти Бетсон заявил, что организация полностью поддерживает долгосрочный проект с Почеттино.
«Мы знаем, что впереди еще много работы. Наша цель – бороться за победу на чемпионате мира и сделать футбол самым популярным видом спорта в стране», – подчеркнул Бетсон.
По информации американских СМИ, финансирование нового контракта тренера снова обеспечили частные инвесторы и коммерческие партнеры Федерации футбола США. За первые семь месяцев работы Почеттино заработал более пяти миллионов долларов.