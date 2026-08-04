Павел Василенко

Маурисио Почеттино продолжит работу во главе сборной США. Аргентинский специалист подписал новый четырехлетний контракт, который будет действовать до окончания чемпионата мира 2030 года.

Почеттино возглавил американскую национальную команду в октябре 2024 года. На домашнем чемпионате мира-2026 он вывел сборную США в 1/8 финала, где хозяева турнира уступили Бельгии со счетом 1:4. Несмотря на вылет, американцы одержали три победы на турнире и успешно прошли групповой этап.

Сам тренер признался, что важную роль в его решении остаться сыграла поддержка болельщиков.

«Наиболее важным для меня стала связь с людьми, болельщиками и всей организацией. Именно это убедило меня продолжить работу. Мы увидели, что способны конкурировать с лучшими сборными мира, а разница между нами уже не такая большая», – отметил Почеттино.

Аргентинец также подчеркнул, что команда начинает новый цикл подготовки к ЧМ-2030. По его словам, тренерский штаб планирует активнее привлекать молодых футболистов, которые должны стать основой сборной в ближайшие годы. В то же время он признал, что команде необходимо усилить конкуренцию прежде всего на позициях вратаря и центрального защитника.

До работы со сборной США Почеттино возглавлял Эспаньол, Саутгемптон, Тоттенхэм, ПСЖ и Челси. Во главе американской команды он уже провел 31 матч, в которых одержал 17 побед (включая одну в серии пенальти), потерпел 13 поражений и один раз сыграл вничью.

Исполнительный директор Федерации футбола США Джей Ти Бетсон заявил, что организация полностью поддерживает долгосрочный проект с Почеттино.

«Мы знаем, что впереди еще много работы. Наша цель – бороться за победу на чемпионате мира и сделать футбол самым популярным видом спорта в стране», – подчеркнул Бетсон.

По информации американских СМИ, финансирование нового контракта тренера снова обеспечили частные инвесторы и коммерческие партнеры Федерации футбола США. За первые семь месяцев работы Почеттино заработал более пяти миллионов долларов.