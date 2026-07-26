Павел Василенко

Немецкий футбол может получить масштабное финансовое вливание. Руководство Бундеслиги подтвердило, что получило предложение от американской финансовой группы относительно предоставления кредита на сумму более одного миллиарда евро.

По информации немецких СМИ, гарантией возврата средств должны стать права на телетрансляции матчей на внутреннем рынке. Если стороны достигнут окончательного соглашения, это станет одной из крупнейших финансовых операций в истории немецкого футбола.

В Бундеслиге подтвердили агентству DPA факт получения предложения из США, однако не стали раскрывать его финансовые детали. Известно, что во время чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике состоялась встреча с участием представителей лиги, клубов и американской инвестиционной компании Apollo, на которой стороны обсудили возможные формы сотрудничества.

Потенциальное финансирование может быть направлено на развитие инфраструктуры, цифровых платформ и других стратегических проектов. Ранее руководство Бундеслиги уже создало специальный резервный фонд для поддержки инвестиционных программ, что свидетельствует о намерении активно модернизировать турнир и укрепить его конкурентные позиции на мировом футбольном рынке.