Усик — про бой с Верховеном: «Если кто-то говорит, что рефери мне помогал — хорошо. Мне помогает только Бог»
Украинец ответил на критику по поводу остановки боя против нидерландца
42 минуты назадПодписаться в
Владелец пояса Ring Magazine в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) прокомментировал резонансный эпизод с участием рефери в 11-м раунде поединка против нидерландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО).
Напомним, рефери Майк Лайсонс остановил бой ровно в момент звучания гонга, который известил о завершении 11-го раунда. В интервью Daily Mail украинский боксер отметил, что его не беспокоят споры вокруг действий рефери.
Я не думаю об этом, потому что я не рефери. Я — спортсмен. Судья перед боем говорит: «Я делаю так, так и так». Хорошо, нет проблем. Но мы деремся по правилам Великобритании. Ты делаешь свою работу, а я делаю свою. Иногда у нас возникают проблемы с соперниками после боя. Я думаю, что рефери сделал хорошую работу, но если кто-то говорит, что рефери помогал Усику, то хорошо. На мой взгляд, мне помогает только Бог.
Усик объявил, когда проведет свой последний бой в карьере.