Павел Василенко

Генеральный директор Шахтёра Сергей Палкин жёстко раскритиковал попытки пересмотреть правила по легионерам в украинском футболе и фактически обвинил часть клубов УПЛ в желании затормозить развитие чемпионата.

По словам Палкина, Украинская ассоциация футбола сделала важный шаг к европейской интеграции, позволив футболистам из стран ЕС не считаться легионерами. В то же время, по его словам, ряд клубов во главе с Динамо стремится вернуть старые ограничения и отказаться от уже принятых реформ.

Руководитель «горняков» подчеркнул, что многолетний лимит на легионеров не помог сборной Украины добиться успехов, так как команда не смогла квалифицироваться на ни один из пяти последних чемпионатов мира. По его мнению, развитие возможно только благодаря открытой конкуренции, а не административным запретам.

Палкин заявил, что возвращение к старой системе будет означать шаг назад и противоречить европейскому курсу Украины. Он также предупредил, что если Общие собрания УПЛ отменят действующие решения, Шахтёр будет оспаривать их в суде. Завершил своё заявление функционер резким призывом: «Не бойтесь конкуренции и не тяните украинский футбол назад в Советский Союз».

Полный текст заявления читайте здесь.