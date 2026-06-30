Сергей Разумовский

Черноморец продолжает перестройку состава перед возвращением в Премьер-лигу и уже почти завершил очередной этап кадровых изменений. Как сообщает «ТаТоТаке», в одесском клубе определились с частью футболистов, которые не останутся в команде, а также параллельно ведут работу над новыми подписаниями.

Среди тех, кто точно не продолжит выступления за Черноморец, — вратарь Вадим Ющишин, с которым не будут продлевать контракт. На этой позиции клуб планирует рассчитывать на Кингсли Аниагбосо, Максима Коваля, чей договор действует до зимы, а также на новичка Назара Байду. Кроме того, одесситы не будут оставлять в составе и Анеля Райса: аренду 19-летнего полузащитника из Панамы продлевать не будут, поэтому он вернется в Пласа Амадор.

Параллельно команда Романа Григорчука работает над усилением. Уже оформлен трансфер Даниила Алефиренко, который перешел из Колоса. Также Черноморец рассматривает возможные варианты с приглашением футболистов Шахтера — Марьяна Фарины и Олега Пушкарева.

Одновременно остаются открытыми вопросы насчет Владислава Герича из Динамо и Дениса Гришкевича из Полесья. Оба в настоящее время проходят сборы со своими клубами, поэтому окончательного решения о их возможном переходе или аренде в Одессу пока нет.

В прошлом сезоне Черноморец завершил вторым в Первой лиге и благодаря этому напрямую поднялся в УПЛ.