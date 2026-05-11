Сергей Разумовский

Нападающего ПСЖ Усмана Дембеле признали лучшим игроком Лиги 1 в текущем сезоне. Об этом сообщила Национальная ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP).

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄́𝐋𝐄́ 👑 👑



Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs.



Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1



Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Французский вингер получил эту награду во второй раз подряд. В борьбе за приз Дембеле обошел своих партнёров по ПСЖ Нуну Мендеша и Витинью, а также Флорана Товена из Ланса и Мэйсона Гринвуда из Марселя.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 20 матчей в чемпионате Франции. На его счету 10 забитых мячей и 6 результативных передач.

Также ПСЖ продолжает борьбу на европейской арене. Парижане сыграют в финале Лиги чемпионов, где их соперником станет лондонский Арсенал.