ПСЖ вышел в свой третий финал Лиги чемпионов в истории
Этот показатель является рекордным для клубов из Франции
около 2 часов назад
ПСЖ / Фото - Yahoo
ПСЖ победил Баварию в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1).
Таким образом, парижский клуб вышел в третий финал Лиги чемпионов в своей истории.
ПСЖ играл там в сезонах-2019/20 против Баварии (0:1) и 2024/25 против Интера (5:0).
Такой показатель выходов в финал ЛЧ является рекордным для команд из Франции, ведь Марсель и Реймс делали это по 2 раза.
Финальный матч нынешнего розыгрыша между ПСЖ и Арсеналом пройдет 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште.
Напомним, Арсенал удержал победу над Атлетико и стал финалистом Лиги чемпионов.
