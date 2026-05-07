Владимир Кириченко

ПСЖ победил Баварию в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1).

Таким образом, парижский клуб вышел в третий финал Лиги чемпионов в своей истории.

ПСЖ играл там в сезонах-2019/20 против Баварии (0:1) и 2024/25 против Интера (5:0).

Такой показатель выходов в финал ЛЧ является рекордным для команд из Франции, ведь Марсель и Реймс делали это по 2 раза.

Финальный матч нынешнего розыгрыша между ПСЖ и Арсеналом пройдет 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште.

Напомним, Арсенал удержал победу над Атлетико и стал финалистом Лиги чемпионов.