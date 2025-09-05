Павел Василенко

Полесье стремится подписать известного вратаря, предложив Аль-Шабабу годичную аренду Георгия Бущана. Прежде всего — житомирцы работали над другой кандидатурой: речь шла об иностранном вратаре, но сделка сорвалась в первых числах сентября.

Сам Бущан дал свое согласие на этот переход, сообщает ТаТоТаке. Если клубы успеют с юридическими вопросами — он сможет сыграть за Полесье уже в матче 5-го тура.

Ожидается также, что у житомирского клуба будет опция выкупа голкипера сборной Украины.

Сейчас Полесье занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка.

В пятом туре чемпионата Украины житомирская команда сыграет на выезде с Кривбассом. Матч пройдет 14 сентября и начнется в 13:00.