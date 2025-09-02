Георгий Бущан, вратарь саудовского Аль-Шабаба, мог продолжить карьеру в неожиданном направлении, сообщает Футбол 24.

Жирона рассматривала вариант с подписанием украинского вратаря. После сложного начала сезона каталонский клуб искал нового голкипера, и Бущан оказался среди кандидатов. В итоге выбор клуба пал на Доминика Ливаковича.

Отметим, что в составе Жироны уже выступает украинский вратарь Владислав Крапивцов, а также вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Бущан является воспитанником Динамо и провел за столичный клуб всю свою карьеру, прежде чем этой зимой перейти в Аль-Шабаб. В этом сезоне экс-лидер киевлян уже сыграл один матч, в котором пропустил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Бущан присоединился к лагерю сборной Украины вместо Андрея Лунина.