Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги конференций против Полесья. Его слова приводит TUTTOmercatoWEB.

Мы должны постараться пройти весь путь, но должны понимать, что завтра нас ждет один из самых сложных матчей. Они сильные, имеют опытного и умного тренера, их игроки талантливы и играют хорошо. Нам нужно показать высший уровень игры. Наша цель - сыграть как можно больше матчей.

Наши соперники будут создавать нам трудности, потому что они очень хорошо играют на поле и легко выигрывали матчи, которые им были нужны для победы. Нам придется уметь играть серьезно и с уважением, - рассказал Пиоли.