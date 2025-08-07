Полесье объявило стартовый состав на первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций с Пакшом.
Бой скоро начнётся
около 2 часов назад
Фото - ФК Полесье
Сегодня пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором житомирское Полесье в словацком Прешове примет венгерский Пакш. Матч начнется в 21:00.
Полесье: Волынец, Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Михайличенко, Леднев, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Филиппов, Крушинский.
Запасные: Кудрик, Улиганец, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефи, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Никитюк, Мельниченко, Гайдучик.
Победитель пары Полесье – Пакш в плей-офф раунде Лиги конференций встретится с итальянской Фиорентиной.
