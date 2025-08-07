Михаил Цирюк

В четверг, 7 августа, житомирское Полесье проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против венгерского Пакша. Хотелось бы сказать, что подопечным Руслана Ротаня продолжает везти с соперниками, однако все мы уже знаем, что эта удача точно закончится на этапе плей-офф: если волки туда попадут, там их будет ждать итальянская Фиорентина.

Добраться до этапа лиги будет чрезвычайно сложно, однако бороться с этим соперником вполне можно и нужно, поэтому после своей первой в истории еврокубковой победы Полесье будет иметь хорошую возможность развить успех. Предлагаем вашему вниманию анонс третьей игры житомирян в текущем евросезоне.

Соперник скромный, но и Полесье еще не гранд

При всем уважении к Пакшу, даже Полесье может считать этого соперника удачным вариантом, доступным для прохождения. В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата Венгрии, финишировав следом за Ференцварошем и Академией Пушкаша.

В чемпионате Пакш не побеждал никогда, однако эта команда является триумфатором двух последних розыгрышей кубка страны. В финале прошлого сезона этот клуб в серии пенальти обыграл главного гегемона венгерского футбола Ференцварош (1:1, пен. 4:3), завоевав второй трофей подряд.

Текущую еврокубковую кампанию Пакш начинал с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где уступил румынскому Клужу (0:0; 0:3). А вот со словенским Марибором во втором раунде отбора Лиги конференций справился (1:0; 1:1), хотя и был аутсайдером пары. Так что теперь соперником Полесья будет именно этот клуб, и, как минимум, на бумаге житомирскому клубу вполне по силам одолеть этого оппонента. Который, между прочим, провел уже два тура чемпионата и в последней игре разгромил Кишварду со счетом 5:1.

Чего ждать от Полесья?

Ответить на этот вопрос пока довольно сложно. Да, подопечные Руслана Ротаня таки прошли андоррскую Санта Колому (1:2; 4:1), но сказать, что они сделали это уверенно и продемонстрировали убедительную и яркую игру, точно нельзя. Свою игру Полесье еще, очевидно, ищет, так как моментально понять и начать успешно играть в достаточно сложный футбол Ротаня просто невозможно.

Значительно более солидно Полесье выглядело в матче первого тура чемпионата против Карпат. Подопечные Ротаня активно начали поединок, и еще до перерыва добились комфортного преимущества в два мяча благодаря голу Гайдучика и реализованному пенальти Назаренко. Гости могли выиграть еще комфортнее, если бы гол Крушинского не отменили из-за нарушения правил.

Во втором тайме Карпаты пытались изменить ситуацию, однако их усилий не хватило даже для того, чтобы забить мяч престижа. Конечно, еврокубки - это совсем другая история, хотя конкретно в этом случае Карпаты, по идее, сильнее, чем сегодняшний соперник житомирян на международной арене.

Однако здесь важно не столько результат, сколько то, чтобы эта победа добавила волкам уверенности и веры в то, что они являются командой, способной диктовать соперникам свои условия на футбольном поле. Если Полесье сможет минимизировать количество собственных ошибок и сыграть с позиции силы, то проблем с этим соперником возникнуть не должно.

