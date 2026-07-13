Сергей Разумовский

Житомирское Полесье уже решило вопрос с опорным полузащитником. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, вчера вечером руководство житомирского клуба согласовало с Андрусом Араухо все ключевые условия личного контракта. Сам трансфер между клубами оценивается примерно в два миллиона евро, так что в ближайшее время переход должен быть оформлен официально.

23-летний опорный хавбек станет игроком Полесья до лета 2029 года. Для житомирян это может стать долгосрочным усилением центральной зоны поля, где клуб ищет стабильность и баланс между отбором и первым пасом.

Араухо присоединился к криворожскому клубу в августе 2025 года, когда перешел из венесуэльского Депортиво Райо Сулиано. Сумма того трансфера составляла около 294 тысяч долларов. В сезоне-2025/26 опорный полузащитник провел 28 матчей на клубном уровне и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Кривбасс официально подписал португальского защитника.