Сергей Разумовский

Житомирское Полесье подписало долгосрочные контракты с тремя 18-летними игроками из Африки, сообщает пресс-служба клуба. Новичками клуба стали:

левый защитник Данжума Далинг Джуниор;

опорный полузащитник Аджей Реймонд;

нападающий Мухаммад Абдулхаккам Абдулкадир.

Данжума в мае успешно прошел несколько недельный просмотр в Житомире, после чего Полесье оформило полноценный трансфер футболиста. В настоящее время защитник присоединился к команде Полесье U-21.

Реймонд, по решению спортивного департамента клуба, начнет выступления за Полесье-2. В то же время в течение сезона он будет иметь право играть также за команды U-21 и U-19.

Абдулкадир перешел в житомирский клуб из нигерийской академии Ожоду Сити. На родине нападающий забил восемь голов в шести матчах Первой лиги Нигерии. Еще шесть мячей он записал на свой счет в пяти поединках Кубка вызова Future Stars U-19, став лучшим бомбардиром турнира. В настоящее время Мухаммад Абдулхаккам Абдулкадир заявлен за Полесье U-21.

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