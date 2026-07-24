Главный тренер Полесья Руслан Ротань поделился своими мыслями о ничьей в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (3:3).

Если брать сегодняшний результат 3:3, когда ты пропускаешь быстрый гол, это всегда добавляет такую пустоту. И я сегодня доволен ребятами в двух вещах. Да, мы пропустили быстрый ненужный гол, но мы, проигрывая 2:3, забили на последних минутах и сделали эту ничью. Этот факт добавляет позитива, потому что у нас появляется характер, он есть, и у нас есть огромный потенциал, над которым нужно работать.

Мы уверены в ребятах. Мы говорим об этом уже второй год. Уверенность самих ребят должна прийти с победами, с классными победами. И сегодня, возможно, эта победа должна была быть. Когда ты побеждаешь такие команды, ты делаешь следующий шаг. Но если взять результат, то мы перенесли этот шаг на следующий матч.

Было 18:9 по ударам? Если брать статистику, я с вами согласен. Мы обязательно будем готовиться к следующей игре и все проанализируем. Но то, что можно уже сейчас сказать согласно статистическим данным, организации игры, понимания: во-первых, мы перестраивались. Был сюрприз от соперника. Он предложил нам игру в 3 защитника, 5 защитников на оборону. Мы перестраивались очень хорошо.

Когда «Копенгаген» начал проигрывать, они продемонстрировали нам другую тактику – 4-4-2. Очень классный момент, когда мы понимаем соперника и как против него играть, как перестраиваться. Это позитив, который мы через этот опыт получаем. Как раз эти моменты дают возможность расти.

Желтая карточка? Подсказывая, я выбежал за зону, которую не нужно покидать. Поэтому я справедливо получил карточку. Хотел сыграть в подкате (смеется).

В конце хотел бы подчеркнуть относительно нефутбольных моментов. Очень приятно, что у болельщиков «Копенгагена», которые приехали на матч, был баннер в поддержку Украины. Это очень важно. Еще раз подчеркиваю, что Дания – это наши друзья. Это одна из многих стран, которые нам помогают. И мы хотим через прессу поблагодарить датский народ. Поддержка Украины – это важно для нас.

И президент, и Александр Усик сказали, что видят у нас большой потенциал. И этот потенциал нужно раскрыть победами. Этот матч, наверное, принес огромное удовольствие болельщикам, но результат не дает нам такой уверенности перед выездным матчем.

Но мы должны понимать главный посыл от Александра и от президента – нам нужно становиться мужичками. Еврокубковые матчи не прощают ошибок – сказал Ротань в комментарии Tribuna.com.