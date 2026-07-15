Сергей Разумовский

Житомирское Полесье близко к подписанию иракского полузащитника итальянского Комо Али Джассима. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨🇮🇶 Ukrainian side FC Polyssa have agreed $1m deal with Como to sign Ali Jassim.



Deal now up to the player. 🇺🇦 pic.twitter.com/I7laJqw3ef — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 22-летнего футболиста. Сумма сделки должна составить один миллион долларов. Теперь окончательное решение о переходе должен принять сам игрок.

В прошлом сезоне Али Джассим выступал на правах аренды за саудовскую Аль-Наджму. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро. Также Али Джассим имеет опыт выступлений за национальную сборную Ирака. В ее составе он провел 2 матча на чемпионате мира-2026.

Гуцуляк выбирает новый клуб. Известно, почему вингер сборной Украины отказал саудовскому клубу.