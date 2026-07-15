Полесье подпишет участника ЧМ-2026 из чемпионата из топ-5 лиг.
Сенсационный дебютант Лиги чемпионов продаст вингера украинскому клубу перед его стартом в еврокубках
около 1 часа назадПодписаться в
Житомирское Полесье близко к подписанию иракского полузащитника итальянского Комо Али Джассима. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 22-летнего футболиста. Сумма сделки должна составить один миллион долларов. Теперь окончательное решение о переходе должен принять сам игрок.
В прошлом сезоне Али Джассим выступал на правах аренды за саудовскую Аль-Наджму. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 26 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро. Также Али Джассим имеет опыт выступлений за национальную сборную Ирака. В ее составе он провел 2 матча на чемпионате мира-2026.
Гуцуляк выбирает новый клуб. Известно, почему вингер сборной Украины отказал саудовскому клубу.