Сергей Разумовский

Тренерский штаб Полесья был вынужден внести коррективы в стартовый состав команды непосредственно перед началом ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против Копенгагена.

Как сообщил официальный телеграм-канал житомирского клуба, вместо Эдуарда Сарапия, который изначально должен был выйти на поле с первых минут, в стартовом составе появился Гиорги Майсурадзе.

Точная причина замены пока не разглашается. Также пока неизвестно, связано ли решение с травмой Сарапия и насколько серьезной может быть его травма. Дополнительная информация о состоянии футболиста может появиться уже после завершения встречи.

Матч Копенгаген – Полесье начался в 20:00 на стадионе Паркен в столице Дании. В первом поединке команды продемонстрировали результативный футбол и сыграли вничью — 3:3. Так что перед ответным матчем победитель противостояния еще не определен.

🐺 Стартовый состав Полесья

Бущан, Крушинский, Чоботенко, Михайличенко, Майсурадзе, Бабенко, Андреевский, Федор, Назаренко, Андраде, Краснопёр.

Смотрите прямую трансляцию матча Копенгаген – Полесье.