Полесье объявило о переходе полузащитника ЧФР Клуж и сборной Косово Линдона Емерллйаху, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с футболистом подписан сроком на три года. Игрок будет выступать под 14 номером.

По данным Transfermarkt, Полесье выплатило ЧФР Клуж 2 миллиона евро.

В этом сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами в составе румынского ЧФР Клуж.