Полесье сделало подарок поклонникам на Рождество
Состоялась презентация новичка
23 минуты назад
Ліндон Емерллаху / Фото - ФК Полесье
Полесье объявило о переходе полузащитника ЧФР Клуж и сборной Косово Линдона Емерллйаху, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с футболистом подписан сроком на три года. Игрок будет выступать под 14 номером.
По данным Transfermarkt, Полесье выплатило ЧФР Клуж 2 миллиона евро.
В этом сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами в составе румынского ЧФР Клуж.
