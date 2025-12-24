Защитник Полесья и сборной Албании Анди Хадрой не входит в планы тренерского штаба Руслана Ротаня, сообщает Sport.ua.

26-летний футболист не получал достаточно игровой практики с приходом в команду тренерского штаба Руслана Ротаня.

Хадрой поручил агентам подыскать клуб, который договорится с Полесьем о трансфере, имея договор с клубом УПЛ до конца 2027 года.

Албанец присоединился к Полесью в начале 2025 года за 150 тысяч евро из клуба Партизани. В этом сезоне Хадрой провел в футболке Полесья 5 матчей.

Transfermarkt оценивает Хадроя в 300 тысяч евро.

Полесье за 2 миллиона закрыло первый зимний трансфер.