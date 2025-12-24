Полесье стремится избавиться от создания Ашура
Футболист не подошел Ротаню
около 2 часов назад
Анди Хадрой / Фото - ФК Полесье
Защитник Полесья и сборной Албании Анди Хадрой не входит в планы тренерского штаба Руслана Ротаня, сообщает Sport.ua.
26-летний футболист не получал достаточно игровой практики с приходом в команду тренерского штаба Руслана Ротаня.
Хадрой поручил агентам подыскать клуб, который договорится с Полесьем о трансфере, имея договор с клубом УПЛ до конца 2027 года.
Албанец присоединился к Полесью в начале 2025 года за 150 тысяч евро из клуба Партизани. В этом сезоне Хадрой провел в футболке Полесья 5 матчей.
Transfermarkt оценивает Хадроя в 300 тысяч евро.
