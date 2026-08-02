Полесье стартовало в УПЛ с волевой победы над Черноморцем
Житомиряне после вылета из еврокубков провели непростой матч на внутренней арене
В первом туре украинской Премьер-лиги Полесье одержало волевую победу над Черноморцем. Выездной матч в Одессе завершился со счетом 2:1 в пользу житомирской команды.
После вылета из Лиги конференций Полесье начало чемпионат с холодного душа. Хозяева открыли счет благодаря Робакидзe, который после сольного прохода через половину поля решился на удар с примерно 30 метров.
Георгий Бущан не смог отразить мяч после этого удара. Вратарь, вероятно, не ожидал такого решения от соперника, так как удар оказался не слишком сильным и не был направлен точно в верхний угол.
Черноморец удвоил преимущество благодаря голу Велетня. Вингер нанес удар с средней дистанции с острого угла и переиграл голкипера одесситов Аниагбосо, который ранее выступал за Полесье.
После перерыва житомиряне сумели переломить ход встречи. Удачный выход на замену Краснопира помог гостям выйти вперед, нападающий ударом головой сравнял счет и принес Полесью победу. Велетень стал главным героем матча, записав на свой счет результативную передачу.
Полесье успешно стартовало в чемпионате и набрало максимум очков. Черноморец после возвращения в УПЛ начал сезон с поражения и пока не имеет набранных баллов.
УПЛ, первый тур
Черноморец – Полесье 1:2
Голы: Робакидзe 13 - Велетень 32, Краснопир 51
Черноморец: Аниагбосо, Клименко, Джарджу, Фарина, Когут, Курко (Кльоц, 83), Робакидзe, Авагимян (Попов, 68), Фарасеенко (Хома, 83), Герич, Алефиренко.
Полесье: Бущан, Крушинский, Чоботенко, Красничи, Михайличенко. Томандзото (Бабенко, 84), Эмерллаху (Краснопир, 46), Андриевский, Андраде (Назаренко, 58), Гайдучик (Федор, 67), Велетень (Брагариу, 67).
Предупреждения: Джарджу 90 – Федор 87