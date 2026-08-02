После вылета из Лиги конференций Полесье начало чемпионат с холодного душа. Хозяева открыли счет благодаря Робакидзe, который после сольного прохода через половину поля решился на удар с примерно 30 метров.

Георгий Бущан не смог отразить мяч после этого удара. Вратарь, вероятно, не ожидал такого решения от соперника, так как удар оказался не слишком сильным и не был направлен точно в верхний угол.

Черноморец удвоил преимущество благодаря голу Велетня. Вингер нанес удар с средней дистанции с острого угла и переиграл голкипера одесситов Аниагбосо, который ранее выступал за Полесье.

После перерыва житомиряне сумели переломить ход встречи. Удачный выход на замену Краснопира помог гостям выйти вперед, нападающий ударом головой сравнял счет и принес Полесью победу. Велетень стал главным героем матча, записав на свой счет результативную передачу.

Полесье успешно стартовало в чемпионате и набрало максимум очков. Черноморец после возвращения в УПЛ начал сезон с поражения и пока не имеет набранных баллов.