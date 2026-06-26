Сергей Разумовский

Полесье завершило работу над трансфером атакующего полузащитника Карабаха Леандру Андраде. По информации «ТаТоТаке», футболист уже прошел медицинский осмотр в расположении житомирского клуба и подписал долгосрочное соглашение с новой командой.

По данным источника, 27-летний игрок сборной Кабо-Верде обошелся Полесью примерно в три миллиона евро. Контракт с футболистом рассчитан на три года. Андраде уже присоединился к житомирской команде и провел первую тренировку в составе нового клуба. Основной позицией футболиста является правый или левый фланг атаки, однако он также может действовать ближе к центру поля на позиции инсайда.

Леандру Андраде в последнее время выступал за азербайджанский Карабах, где был одним из заметных игроков атакующей линии. Его переход может стать одним из самых громких трансферов Полесья в летнее межсезонье, учитывая сумму сделки и международный опыт футболиста.

Ранее стало известно, с кем Полесье сыграет в первом туре УПЛ.