«Получили п*****ей от Скрипника». Стало известно, за счет чего Заря перевернула игру с Рухом
Луганчане одержали выездную волевую победу, а Будковский приблизился к Пономаренко в гонке бомбардиров
34 минуты назад
Форвард Зари Пилип Будковский в эфире УПЛ ТБ объяснил волевую победу луганской команды над Рухом в матче 26-го тура УПЛ со счетом 2:1.
Вышли очень плохо. Наверное, худший первый тайм, который только можно вспомнить. В перерыве такого разъярённого тренера ещё никто не видел. Все услышали и получили таких п*****ей, каких никогда никто не получал. Поэтому мы вышли на второй тайм и начали играть вперёд. А что с нами было – будем разбираться. Так нельзя играть никому. Тренер сказал: «если бы можно было, я бы всех поменял». Но извините, столько замен нет.
Это пошло на пользу. Сказали, чтобы он каждую игру так кричал в перерыве. Может, это будет ещё больше помогать и ему ещё эмоций добавит. Хорошо, что выиграли, но мы не можем играть так, как в первом тайме.
Смотрите обзор матча Рух – Заря!
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05