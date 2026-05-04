Форвард Зари Пилип Будковский в эфире УПЛ ТБ объяснил волевую победу луганской команды над Рухом в матче 26-го тура УПЛ со счетом 2:1.

Вышли очень плохо. Наверное, худший первый тайм, который только можно вспомнить. В перерыве такого разъярённого тренера ещё никто не видел. Все услышали и получили таких п*****ей, каких никогда никто не получал. Поэтому мы вышли на второй тайм и начали играть вперёд. А что с нами было – будем разбираться. Так нельзя играть никому. Тренер сказал: «если бы можно было, я бы всех поменял». Но извините, столько замен нет.

Это пошло на пользу. Сказали, чтобы он каждую игру так кричал в перерыве. Может, это будет ещё больше помогать и ему ещё эмоций добавит. Хорошо, что выиграли, но мы не можем играть так, как в первом тайме.