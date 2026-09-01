Полузащитник киевского Динамо Валентин Рубчинский в эфире УПЛ ТВ прокомментировал разгромное поражение команды от Буковины в выездном матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Киевляне неожиданно уступили сопернику со счетом 0:3.

Все видно на табло. Прежде всего хочу извиниться перед нашими болельщиками. Стыдно за результат и игру, которую показываем в последнее время.

Если счет 0:3, то считаю, что ничего не удавалось. Были моменты, но не реализовали их, также пропустили обидные мячи. Конечно, мы хотели отыграться. Жалко, что не удалось. Будем работать дальше.

Буковина подготовилась к нам и заслуженно победила. Весной победили мы, сегодня - они.