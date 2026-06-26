ФК Харьков выбрал стадион на новый сезон
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около 1 часа назадПодписаться в
Фото - ФК Левый Берег
ФК Харьков определился со стадионом на сезон 2026/27. По информации журналиста Игоря Бурбаса, в следующей кампании харьковская команда будет играть домашние матчи на «Арене Левый Берег» в Киеве.
Прошлый сезон подопечные Младена Бартуловича играли на Центральном стадионе в Житомире.
Выбор обусловлен тем, что эта локация для ФК Харьков значительно ближе к тренировочной базе в Счастливом.
Харьковская команда уже играла на «Арене Левый Берег», но в 2025 году была вынуждена искать новый стадион после скандала.