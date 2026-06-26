Павел Василенко

ФК Харьков определился со стадионом на сезон 2026/27. По информации журналиста Игоря Бурбаса, в следующей кампании харьковская команда будет играть домашние матчи на «Арене Левый Берег» в Киеве.

Прошлый сезон подопечные Младена Бартуловича играли на Центральном стадионе в Житомире.

Выбор обусловлен тем, что эта локация для ФК Харьков значительно ближе к тренировочной базе в Счастливом.

Харьковская команда уже играла на «Арене Левый Берег», но в 2025 году была вынуждена искать новый стадион после скандала.