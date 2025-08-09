Павел Василенко

В пятницу, 8 августа, полузащитник Руха Олег Дзюринец, выйдя на замену на 88-й минуте поединка с Динамо (1:5) во втором туре УПЛ, обновил рекорд самых молодых игроков в истории чемпионатов Украины.

Футболист львовской команды дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 15 лет и 17 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Металлиста Кириллу Дигтярю. Он дебютировал 3 мая 2023 года в гостевом матче против Днепра-1 (0:5) в 24-м туре УПЛ в возрасте 15 лет и 159 дней.