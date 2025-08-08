Шовковский оценил уверенную победу Динамо над Рухом: «Жаль, что пропустили в конце»
Тренер отметил некоторых футболистов
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский подчеркнул, что после неудачи в матче с Пафосом (0:1) в квалификации Лиги чемпионов его команда просто обязана была обыграть Рух (5:1).
Наставник также рассказал, что остался недоволен пропущенным мячом в конце встречи, так как рассчитывал на максимально сконцентрированную игру до финального свистка.
«После всего двух дней восстановления и долгого переезда было непросто. Поэтому дали проявить себя другим игрокам, которые имели меньше времени на поле. Я доволен их отношением, доволен игрой Яцыка, Брагару, Биловара, Караваева – они провели отличный матч.
Жаль, что пропустили в конце, этого можно было избежать. Нам нужны были эти положительные эмоции перед вторым матчем с Пафосом.
Конечно, мне всегда хочется, чтобы игроки были идеальными, просто идеальными. Хотя бы чтобы мечтали об этом. Поэтому такая реакция на пропущенный гол при победе 5:1», — сказал Шовковский для УПЛ-ТБ.