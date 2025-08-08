Главный тренер Динамо Александр Шовковский подчеркнул, что после неудачи в матче с Пафосом (0:1) в квалификации Лиги чемпионов его команда просто обязана была обыграть Рух (5:1).

Наставник также рассказал, что остался недоволен пропущенным мячом в конце встречи, так как рассчитывал на максимально сконцентрированную игру до финального свистка.