«Рух» согласовал трансфер защитника в европейский клуб
Источник сообщил детали перехода
20 минут назад
Фото - ФК Рух
Львовский Рух окончательно завершил переход своего защитника Виталия Романа в польскую Лехию.
Согласно информации ТаТоТаке, сделка предусматривает, что клуб из Гданьска выплатит за 22-летнего игрока 700 тысяч евро.
Контракт футболиста с Рухом действителен до 31 декабря 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока в настоящее время составляет около 800 тысяч евро.
Роман родился в Новом Роздоле Львовской области и является воспитанником местного футбола.
