Динамо уверенно обыграло Рух со счетом 5:1 во втором туре чемпионата Украины.

Счет в матче открыли гости на 21-й минуте: после углового мяч отскочил к Тарасу Михавко, и защитник точно отправил его в сетку. Уже в начале второго тайма, на 47-й минуте, преимущество киевлян возросло, так как Виталий Холод неудачно срезал мяч в собственные ворота.

На 65-й минуте Константин Вивчаренко перехватил мяч после ошибки вратаря Руха Юрия-Владимира Гереты и отдал передачу на Виталия Буяльского, который легко поразил цель вблизи. Через 12 минут Эдуардо Герреро прострелом с фланга нашел Максима Брагару, и тот отправил мяч в пустые ворота.

На 80-й минуте Александр Яцик забил свой первый гол за Динамо, замкнув передачу Брагару и пробив вратаря. Лишь на 88-й минуте Рух смог ответить: после навеса Эдсона Фернандо точным ударом головой отметился Бабукар Фаал.

Украинская Премьер-лига, второй тур

Рух – Динамо – 1:5

Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Вивчаренко, 65, Брагару, 77, Яцик, 80