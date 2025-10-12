Полузащитник сборной Азербайджана о матче с Украиной: «Мы возьмем очки и на выезде»
Мурад Хачаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины
около 2 часов назад
Полузащитник сборной Азербайджана Мурад Хачаев поделился своими чувствами накануне встречи с национальной командой Украины в рамках отбора к ЧМ-2026.
«Перелет прошел хорошо. Нам нужно восстановиться, чтобы быть готовыми к матчу с Украиной. Это замечательная команда с качественными игроками. Если мы сможем сыграть так, как в первом матче, то возьмем очки и на выезде», – сказал Хачаев для Azerisport.
Матч четвертого тура квалификации между Азербайджаном и Украиной пройдет в понедельник, 13 октября. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
После трех туров команда Сергея Реброва занимает вторую строчку в группе, набрав 4 очка.