В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведет матч против команды Азербайджана в польском Кракове в рамках четвертого тура квалификации к ЧМ-2026.

Как сообщает журналист Петр Слонка, у азербайджанской команды возникли трудности перед встречей с украинцами. Их багаж не прибыл в Польшу вместе с делегацией, что вызвало серьезную путаницу и сорвало запланированный первый день подготовки к поединку.

В настоящее время сборная Украины идет на второй позиции в своей группе отбора к чемпионату мира, имея в активе четыре очка после трех сыгранных встреч.

Ранее тренер сборной Азербайджана шокировал заявлением накануне матча с сине-желтыми.