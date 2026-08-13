Сергей Разумовский

По информации «ТаТоТаке», полузащитник Шахтера Дмитрий Криськив сегодня, 13 августа, должен вернуться к тренировкам в общей группе. 25-летний футболист пропустил часть подготовительного процесса из-за повреждения икроножной мышцы, полученного во время тренировочного сбора команды в Словении.

Восстановление Криськива длилось некоторое время, так как медицинский штаб не хотел рисковать здоровьем игрока и рекомендовал ему постепенно возвращаться к нагрузкам. Теперь полузащитник снова сможет работать вместе с партнерами и готовиться к ближайшим официальным матчам команды.

В последний раз Криськив выходил на поле в официальном поединке 21 мая. Тогда полузащитник принял участие в матче против Колоса и провел на поле 45 минут. После этого футболист не сыграл в следующих встречах из-за травмы.

В прошлом сезоне Дмитрий Криськив провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч. Теперь полузащитнику нужно пройти полноценный тренировочный цикл и набрать оптимальные физические кондиции, прежде чем снова появиться на поле в официальной встрече.

Напомним, в последний раз Шахтер проигрывал в УПЛ на выезде в 2024 году.