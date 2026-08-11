Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер одержал вторую победу подряд в новом сезоне украинской Премьер-лиги. В матче второго тура чемпионата команда Арды Турана на выезде победила Эпицентр со счетом 2:0.

Счет в матче открыл Олег Очеретько. Полузащитник воспользовался возможностью в атаке и вывел Шахтер вперед. После этого «горняки» продолжили давить на ворота Эпицентра и смогли удвоить свое преимущество. Второй гол на свой счет записал Егор Назарина.

Победа позволила Шахтеру сохранить первое место в турнирной таблице УПЛ. После двух туров донецкая команда имеет шесть очков в своем активе.

Кроме того, «горняки» продолжили впечатляющую беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата Украины. Шахтер не уступает на чужом поле уже в 24 поединках подряд. В последний раз донецкий клуб проигрывал в гостях 15 декабря 2024 года, когда минимально уступил Полесью (0:1).

В третьем туре УПЛ Шахтер снова проведет выездной матч. 16 августа команда Арды Турана встретится с ФК Харьков.

Вторая победа за два дня. Шахтер победил Николаев в контрольном матче.