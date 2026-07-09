Сергей Разумовский

Бывший полузащитник Динамо Иван Яремчук вернулся в структуру киевского клуба. По данным Dynamo.kiev.ua, 64-летний экс-футболист будет работать селекционером в лагере бело-синих.

Сам Яремчук еще в начале июня публично заявлял, что хочет быть полезным родной команде, и именно направление селекции считал для себя самым интересным. После возвращения в Киев он пообщался с президентом клуба Игорем Суркисом и выразил готовность помогать Динамо в поиске новых игроков как на украинском, так и на международном рынке. По его словам, ему важно не просто оставаться рядом с футболом, но и снова работать в нем на практике.

Экс-футболист также признавался, что жизнь за границей без постоянного дела и без привычной языковой и футбольной среды со временем начала казаться однообразной. Возвращение в Украину, наоборот, дало ему ощущение знакомого ритма и желание начать новый этап именно дома.

Впрочем, путь к этому возвращению был непростым. Ранее Яремчук имел проблемы с законом, а в Чехии получил шесть месяцев условного заключения после конфликта с менеджером казино в Праге. В последнее время он проживал в Бельгии, но теперь, похоже, окончательно сосредоточился на работе в Украине.