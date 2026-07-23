Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК прокомментировал продление контракта на пять лет. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Чувствую большую гордость за то, что клуб доверяет мне, предложив новый контракт. Без долгих раздумий решил подписать соглашение. Будем идти дальше к новым вершинам. Для меня самое главное – помогать команде. Клуб многое дал мне, я вырос здесь. Благодарен, что клуб проявил ко мне такую заботу. Буду стараться отблагодарить.

Прежде всего важно быть на своем месте, не расслабляться, идти только вперед, помогать команде выходить в еврокубки и достойно играть там, выигрывать трофеи. Я воспитанник «Динамо» и уже долгое время нахожусь здесь. Клуб доверяет мне и делает акцент на молодых игроках. Стараюсь благодарить и помогать команде. Горд, что подписал этот контракт.