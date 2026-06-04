Ярмоленко прокомментировал свой шанс побить рекорд Шевченко в сборной Украины
Опытный футболист дал четкий ответ
около 3 часов назадПодписаться в
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после забитого гола в товарищеском матче против Польши.
«Наверное, сложно было не попасть с той позиции, потому что Цыганков отдал хороший пас – и надо было забивать, 2 метра было до ворот. Думаю, если бы я оттуда не забил, то, наверное, болельщики бы меня не поняли».
Этот точный удар позволил Ярмоленко вплотную приблизиться к историческому рекорду Андрея Шевченко, у которого в настоящее время остается 48 забитых мячей за главную команду страны:
«Наверное, есть куда расти, правда, Андрей Николаевич? Но голы — это такая штука. Я считаю, что самое главное — приносить пользу команде, быть полезным как для главного тренера, так и помогать ребятам. Самое главное — чтобы был результат, и фанаты получали удовольствие от нашей игры».
7 июня в Оденсе национальная сборная Украины сыграет против сборной Дании.