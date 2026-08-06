Автор единственного гола Динамо в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха (1:0) Матвей Пономаренко отреагировал на свой первый гол в сезоне. Слова игрока передает прессслужба клуба.

Хорошо, что выиграли. Но было много ошибок, нужно их исправлять. Считаю, что нужно больше играть на мяче. Будем над этим работать. А так хорошо, что сегодня победили, команда в хорошем настроении будет готовиться к следующей игре. Сегодня сделали минимальный гандикап, будем стараться в Баку тоже побеждать и проходить дальше.

Гол? Да, увидел, что мы перехватили мяч в центре поля и есть предпосылки для быстрой контратаки. Джастин Лонвейк поборолся, я увидел, что мяч отлетает ко мне, почувствовал, что могу забить, побежал и протолкнул его в ворота. Слава Богу, мяч залетел, так что я прервал безголевую серию. Надеюсь, что в этой игре меня "прорвало", а дальше будет больше, и я начну так же забивать в каждой игре.

Костюк подошел после матча? Поздравил с забитым мячом и поблагодарил за игру.