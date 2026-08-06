Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал минимальную победу в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха (1:0) и поделился ожиданиями от поединка второго тура УПЛ с Вересом. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Победили благодаря характеру, благодаря тому, что сегодня на поле была настоящая команда. Именно это и принесло результат.

Еще Валерий Лобановский говорил, что команда строится приблизительно два года. Я сейчас не о себе говорю, а о общеизвестном принципе. К нам вернулось много футболистов из аренды, мы ищем новые взаимосвязи, новые сочетания, разрабатываем различные варианты игры.

Сегодня, как вы видели, мы провели небольшую ротацию, и план на матч, который готовили, сработал. С помощью замен хотели усилить игру и улучшить ее качество. Создавали моменты, хорошо выходили из-под прессинга после отбора мяча, успешно перестраивались после потери, применяли контрпрессинг. Могли забить еще, но, к сожалению, не реализовали свои возможности.

У нас есть достаточно глубокий состав, и этот матч добавит команде уверенности и лучшего понимания того, за счет чего нужно достигать результата. Сегодня футболисты провели очень тяжелый поединок, но вместе с тем они должны осознавать, каким должно быть отношение к игре и за счет чего нужно побеждать. Это позитивный момент. Думаю, мы и дальше будем прогрессировать и добиваться побед.