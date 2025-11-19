Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о последних результатах команды из Черкасс. Его слова приводит УПЛ.

Сейчас рано что-то говорить о турнирной таблице, потому что прошла только треть чемпионата. Наша первоочередная задача не изменилась – создать конкурентоспособную команду, которая будет играть стабильно весь сезон, это очень важно. Если нам удастся это сделать, конечно, тогда мы сможем бороться за самые высокие места.

Стабильно. Все футболисты и весь тренерский штаб, весь клуб должны упорно работать для достижения цели. Потому что конкуренция серьезная и все другие команды также хотят достигать результата, - рассказал Пономарёв.