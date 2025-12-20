Два клуба Украинской Премьер-лиги проявили интерес к гамбийскому легионеру, который сейчас выступает в чемпионате Чехии. Речь идет о 22-летнем форварде Карвины Эбриме Сингате, который также является игроком молодежной сборной Гамбии U-20.

По имеющейся информации, на футболиста претендуют черкасский ЛНЗ и Колос из Ковалевки. В то же время украинским клубам придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны команд из Азии и Европы, которые также внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего.

Сингате присоединился к Карвине летом прошлого года, перейдя из Славии Прага. С тех пор он провел 38 матчей в составе чешского клуба, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

Помимо клубной карьеры, Эбрима Сингате имеет опыт выступлений на международном уровне. В составе сборной Гамбии U-20 он сыграл семь поединков, участвовал в молодежном чемпионате мира и Кубке африканских наций среди молодежных команд.

Также, ЛНЗ может приобрести форварда северомакедонской Шкендии.