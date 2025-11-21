Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подвел итоги стартового матча 13 тура УПЛ против СК Полтава (2:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Готовились к этому матчу очень серьезно, потому что СК Полтава отобрала очки у довольно серьезных соперников. Мы анализировали их игру – очень много борьбы, очень много подборов они выигрывали в предыдущих матчах, играли довольно агрессивно. Поэтому нужно было сзади очень качественно сыграть, в первую очередь не проиграть подбор.

Мы, в принципе, играли, как и с предыдущими соперниками, потому что знали, что СК Полтава будет отдавать инициативу. Они опасны, когда сразу начинают вертикальные атаки. Нужен был баланс, мы понимали, что у нас будут голевые моменты. Вышло, в принципе, так, как мы и готовились, как мы планировали, - сказал Пономарев.