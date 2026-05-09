Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо (0:0), которая почти нивелировала шансы бело-голубых обойти черкащан в турнирной таблице.

Сложный матч. Как и ожидалось. Потому что обе команды решают свои турнирные задачи. Возможно, он и не был таким зрелищным, но я хочу поблагодарить команду за него. А прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на стадион и практически полностью его заполнили. Но их бы не было, если бы наши футболисты не заставили их прийти на трибуны своей игрой на протяжении чемпионата. Поэтому хочу поблагодарить нашу команду, что она достаточно достойно провела эти матчи. Мы еще не до конца сделали ту команду, которую хотим создать, но мы уже конкурируем. Если я не ошибаюсь, в этом чемпионате «ЛНЗ» – единственная команда, которая ни в одном матче не уступила ни «Динамо», ни «Шахтеру». Так что понемногу конкурируем.

Победа была бы, конечно, лучшим результатом, но эта ничья оставляет нам серьезные шансы попасть в тройку призеров.

«Динамо» – хорошая команда. По подбору игроков она на втором месте в чемпионате Украины. По качеству игроков. И там есть игроки сборной страны. И я не думаю, что «Динамо», учитывая турнирное положение, приехало сюда просто сыграть матч, «Динамо» в каждом матче хочет побеждать. Наиболее вероятно. Сегодня «ЛНЗ» не дал им этого сделать, но это была сложная игра. И с точки зрения психологии тоже однозначно она была сложной.

Результат еще не гарантировал место в призовой тройке. Для этого нужно в оставшихся трех матчах взять три очка, но я уже говорил, даже если бы «ЛНЗ» с четвертого места попал в еврокубки, это было бы очень серьезным достижением для команды, для Черкасс, потому что это впервые.

И нам, и «Полесью» осталось сыграть в чемпионате по три матча. Ни один из них не будет простым. Вы видели, вчера «Полесье» только на 90-й минуте забило решающий гол «Александрии». Так что эти матчи нельзя недооценивать.

Костюк сказал, что газон был слишком высоким, и назвал это маленькой хитростью? Нет, у нас такой газон всегда. Скажу откровенно, об этом мы даже не думали. Ни один тренер никогда не будет доволен игрой своей команды. Мне так кажется, и подбором футболистов никогда не будет доволен, всегда можно лучше. И нужно стремиться к лучшему.

Конечно, хотелось бы победить сегодня. У нас были очень хорошие моменты, были быстрые переходы во втором тайме. Просто нужно доводить такие моменты до завершающего удара. Снова мы возвращаемся к индивидуальному мастерству футболистов, – передает слова Пономарёва Dynamo.kiev.ua.