Стало известно, почему лидер атак Динамо не помог киевлянам в ключевом матче сезона
Бело-синим не удалось одолеть ЛНЗ, и теперь команда Костюка почти наверняка не поднимется выше четвертого места УПЛ
17 минут назад
Динамо не смогло обыграть ЛНЗ в матче 27-го тура УПЛ. Встреча завершилась нулевой ничьей, что существенно ударило по турнирным перспективам команды Игоря Костюка.
Киевляне не смогли рассчитывать сразу на двух заметных молодых футболистов. В заявку на матч не попали вингер Богдан Редушко и форвард Матвей Пономаренко. По информации Telegram-канала «Идеальное Динамо», у Пономаренко микроповреждение. Редушко же выбыл ориентировочно на две недели из-за травмы задней поверхности бедра.
Особенно ощутимой для Динамо является отсутствие Пономаренко, который проводит очень результативный сезон. На счету нападающего 12 голов в УПЛ, и в настоящее время он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. Ближайшего преследователя, Филиппа Будковского, форвард опережает на один мяч.
После ничьи с ЛНЗ Динамо набрало 48 очков и почти наверняка не поднимется выше четвертого места в турнирной таблице. За три тура до завершения сезона киевляне существенно отстают от второго Полесья, которое имеет 55 баллов, а также от третьего ЛНЗ с 54 очками.
Таким образом, команда Костюка фактически усложнила себе борьбу за еврокубки через чемпионат. Теперь для выхода в Лигу Европы Динамо необходимо побеждать Чернигов в финале Кубка Украины.
